En 2020, la Belgique s'appuyait encore principalement sur le pétrole (46%) et le gaz naturel (27%), tandis que le charbon comblait une petite part (3%) de la demande en énergie, pointe l'AIE. Bien que la part des énergies renouvelables ait doublé au cours de la dernière décennie, celles-ci (éolien, bioénergie, etc.) ne couvraient encore que 13% de la demande en 2020.

L'AIE s'inquiète dès lors de la capacité du pays à assurer son approvisionnement énergétique et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. "Le nucléaire a souvent représenté près de la moitié de la production annuelle d'électricité, et l'abandon progressif de ce type d'énergie risque d'entraîner un recours accru aux centrales à gaz et une hausse des émissions."

La crise économique due à la pandémie de coronavirus et l'insécurité énergétique causée par la guerre en Ukraine, initiée fin février par la Russie - dont l'UE dépend à environ 40% pour son approvisionnement en gaz - a exacerbé la problématique.

"L'électrification est un aspect essentiel de toute transition énergétique", souligne l'Agence internationale de l'énergie. Or, "elle est freinée en Belgique par des structures tarifaires qui augmentent considérablement le coût de l'électricité. Dans certaines régions, le chauffage des ménages à l'électricité est 50% plus cher que celui au gaz naturel ou au mazout, même si le chauffage électrique est plus efficace et moins polluant. Il est également nécessaire d'accroître la concurrence sur le marché pour faire baisser les prix, ce qui exige de redoubler d'efforts pour supprimer les obstacles afin que de nouvelles entreprises et des services innovants puissent pénétrer le marché", conclut l'AIE