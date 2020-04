Le conseil national de sécurité se réunira une nouvelle fois ce mercredi 15 avril.

Comme l'a annoncé le ministre-président flamand Jan Jambon, seront discutés au cours de cette réunion deux points essentiels: la marche à suivre au sujet du confinement et l'avenir des grands événements organisés cet été. Le suspense n'est toutefois que peu présent. Comme le confirme Het Laatste Nieuws, on se dirigerait vers un prolongement des mesures jusqu'au mois de mai. Il ne semblerait toutefois pas question d'un durcissement de celles-ci. “Je ne pense pas qu’il faille prendre des mesures encore plus strictes pour le moment”, a ainsi estimé le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem (CD&V), auprès de nos confrères. Quoi qu'il en soit, ce dernier a déjà prévenu que les contrôles seraient "malheureusement" renforcés.

En effet, le week-end pascal ensoleillé a donné lieu à de nombreuses dérives. Les Belges ont été nombreux à braver les consignes pour profiter du soleil installés dans les parcs ou encore pour retrouver des amis dans le cadre d'un barbecue. Des comportements qu'ont vivement dénoncé les virologues Steven Van Gucht et Marc Van Ranst . "Nous allons nous approcher d’un confinement du type de celui mis en place à Wuhan, avait regretté Van Ranst sur Facebook. Dans ce cas-là, il ne sera plus autorisé de sortir pour faire du sport ou pour aller au travail.”



Un discours qui semble différent de celui qu'aurait décidé d'adopter les autorités, puisqu'un durcissement des mesures ne serait pas à l'ordre du jour. Le prolongement des mesures est toutefois déjà certain selon nos confrères de Het Laatste Nieuws. La Première ministre, Sophie Wilmès (MR), devrait annoncer ce mercredi que le confinement se maintiendra jusqu'au 3 mai, avec une nouvelle échéance possible à la mi-mai.