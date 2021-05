Rappel rapide des faits. Alors que la championne américaine de tennis Serena Williams était présente sur le circuit de Formule 1 de Monaco ce week-end, le consultant sportif de la RTBF Marc Duez (à gauche sur l'image d'illustration de l'article) a tenu des propos déplacés, parmi lesquels : “Serena Williams va agiter autre chose que ce qu’elle a l’habitude d’agiter”, mais aussi “ta copine est moche” au sujet d'une dame visible à l'écran au côté de l'Américaine.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont condamné fermement les propos de Monsieur Duez, mais beaucoup d’autres lui ont aussi apporté leur soutien.

C’est le cas de Thierry De Bournonville (à droite sur la photo). Le bourgmestre libéral de Stavelot a commenté sur la page Facebook de La Libre un article relatif aux commentaires du consultant. “Soutien total à Marc. On veut du vrai Duez et pas les bobos de la RTBéééé”, a écrit le bourgmestre.

© Facebook

Il a ajouté sur sa propre page : “Suite à son éviction de la RTBéééé Marc Duez prend le maquis. Soutenons-le."

© Facebook

La Libre a tenté de joindre le Stavelotain pour questionner sa démarche et avoir son avis sur les remarques du consultant pour le moment suspendu. Le bourgmestre n’a pas souhaité répondre à nos questions.

Contacté par nos soins, Georges-Louis Bouchez a préféré ne pas prendre position. "Je regarde tous les GP de Formule 1 et exceptionnellement je ne l'ai pas suivi sur la RTBF cette fois-ci. Je n'ai pas d'opinion sur la question. Ce ne sont peut-être pas les propos les plus pertinents, mais je ne pense pas que ça mérite une polémique importante. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Il faudrait d'abord que j'en parle avec le bourgmestre concerné et je n'ai pas à m'exprimer sur Marc Duez ou les autres consultants. Notre position, c'est qu'on ne s'exprime pas tant qu'on n'en sait pas plus sur le sujet."

Marc Duez s’est lui défendu par voie de communiqué. Il est revenu distinctement sur les remarques qui font polémique et a expliqué “n’avoir jamais eu l’intention de choquer”.