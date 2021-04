Une simple formalité à effectuer en ligne permet de remédier à la situation : il suffit simplement de donner son accord explicite via les plateformes DOG iD et CAT ID. Une carte d'identité et un lecteur de carte seront nécessaire pour l'identification.

Toute la procédure se déroule sur ces 2 sites Internet :

Pour votre chien : https://online.dogid.be/

Pour votre chat : https://online.catid.be/





La procédure est la même pour les deux plateformes.

Cette simple formalité vous permettra de retrouver plus facilement votre animal en cas de disparition.