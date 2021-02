Cette semaine, le froid va s'abat sur la Belgique. Même si les chiens et les chats sont plus résistants au froid que les humains, des précautions s’imposent.

Certains chiens sont plus résistants que d’autres. Les races qui se caractérisent par des poils denses et longs comme les huskys, les bouviers bernois ou les saint-bernards sont évidemment plus solides que les races à poils courts.