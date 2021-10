Le point a été validé en Conseil des ministres ce vendredi. Il doit offrir aux travailleuses et travailleurs du sexe une meilleure protection sociale en tant que professionnels du sexe. " Mettons un terme à l’hypocrisie qui cible les travailleurs et travailleuses du sexe. Qui a dit que ces personnes étaient condamnées à rester dans l’ombre, à se taire quand leurs droits sont bafoués ?", assène l e vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne (PS), en charge du Travail, qui veut mettre fin " à l’insécurité sociale qui accable les prostituées" et qui rappelle qu’il reste interdit d’embaucher quelqu’un pour se livrer à de la prostitution. Disons-le autrement : la prostitution n’est pas illégale, au contraire du proxénétisme.

(...)