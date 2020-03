Belgique Proximus ferme tous ses points de vente en semaine et limite ses interventions Belga

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, Proximus a décidé de fermer tous ses points de vente dès demain/lundi, y compris en semaine, et ce jusqu'à nouvel ordre. L'opérateur limitera par ailleurs les interventions chez ses clients aux activités essentielles de maintien de ses services de télécommunication, comme l'a demandé le Centre national de crise, a-t-il annoncé dimanche soir. Concrètement, Proximus interviendra uniquement chez ses clients pour des réparations ou des 'activations' urgentes. Les clients concernés par ces nouvelles mesures en seront informés, a précisé l'opérateur qui restera disponible via ses canaux numériques: proximus.be, le chat et ses call centers.