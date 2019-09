Après l'échec des discussions lundi entre les syndicats et le conseil d'administration de Proximus, au sujet du départ de la CEO Dominique Leroy, nos confrères de La Libre ont appris de sources syndicales que des arrêts de travail spontanés du personnel de l'entreprise publique de télécoms se multiplient ce mardi en Wallonie et à Bruxelles.





Le climat social chez Proximus connaît un regain de tension ce mardi. De nombreux arrêts de travail spontanés du personnel sont à signaler, principalement en Wallonie et à Bruxelles mais aussi en Flandre, a-t-on appris de sources syndicales.





Les syndicats SLFP et Acod rapportent des arrêts de travail au call-center de Bruxelles, dans des services de support administratifs à Liège, des jointeurs (ces techniciens chargés des réparations et de la maintenance du réseau) se croisent les bras un peu partout en Wallonie et le bâtiment de Proximus de Mons, qui abrite plusieurs services, serait quasiment à l'arrêt ce mardi midi. Bart Neyens, le président de l'Acod, signale que le mouvement fait tache d'huile en Flandre.





