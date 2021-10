"Les feuilles mortes se ramassent à la pelle", chantait Yves Montand, dans les années cinquante. L’auteur du texte, Jacques Prévert, pourrait aujourd’hui rajouter que les cyclistes se ramassent des pelles. Les bourrasques de plus en plus intenses, combinées aux feuilles mortes qui colorent les trottoirs transforment en effet rues et pistes cyclables en patinoire. "C’est une période compliquée, confie Eric, cycliste au quotidien. La semaine passée, j’ai failli tomber trois fois à cause des feuilles mortes qui jonchaient la piste cyclable et de la bouille qui résultait du passage des autres cyclistes sur ces feuilles."