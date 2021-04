Les socialistes flamands et francophones seront bientôt réunis dans le bâtiment historique du boulevard de l’Empereur. Une réunification géographique qui ne masque pas les divergences de plus en plus profondes entre les deux partis frères. Celles-ci sont apparues nettement ces derniers jours dans la gestion de la crise Covid. "Frank, tu commences à irriter nos collègues", a lancé Elio Di Rupo (PS), ministre-Président wallon à Frank Vandenbroucke (Vooruit), ministre de la Santé, lors du dernier comité de concertation.