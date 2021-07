Ecolo, le PS et le MR cosignent une proposition de résolution visant à lutter contre le harcèlement dans l’enseignement supérieur.

Dans la foulée de l’affaire Me Too, les témoignages faisant part de faits de harcèlement sexuel ou non dans le cadre des études supérieures ont explosé sur les réseaux sociaux. Leur quantité et leur intensité ont incité des députés de la Fédération Wallonie-Bruxelles à élaborer une proposition de résolution visant à prévenir et à lutter contre le phénomène.