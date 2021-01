Egbert Lachaert et Georges-Louis Bouchez veulent incarner un "libéralisme du XXIe siècle" et faire barrage aux populismes.

Les libéraux fêteront à la fin de ce printemps le 175e anniversaire de leur parti qui fut fondé le 14 juin 1846 à l’hôtel de ville de Bruxelles. Un congrès commun et bilingue sera organisé en présence des militants du MR et de l’Open VLD : il faudra sans doute attendre septembre, pandémie oblige. Les libéraux flamands comme francophones veulent renforcer leur lien, redéfinir leur libéralisme (dans un ouvrage à paraître) et faire échouer les populistes.

Les événements de mercredi soir à Washington sont-ils la démonstration que nos démocraties sont malgré tout mortelles ?

Egbert Lachaert : "Ce qui s’est passé démontre la responsabilité qu’ont les politiques lorsqu’ils s’expriment. Nous nous avons droit à la liberté d’expression comme tout le monde. Mais on a aussi une responsabilité vis-à-vis de ceux qui nous soutiennent ou qui sont contre nous, si on abuse de cette liberté d’expression comme Trump le fait.(...)