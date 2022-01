Public dans les stades: Valérie Glatigny invite le ministre de la Santé et le Commissariat Corona à rencontrer le secteur sportif

Valérie Glatigny, Ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, invite Frank Vandenbroucke et le Commissariat Corona à aborder ensemble, lors d’une réunion avec le secteur du sport, les normes sanitaires applicables au secteur, et en particulier celles qui concernent l’accueil de public lors de compétitions sportives en intérieur et en extérieur.