La proposition de Gilles Vanden Burre (Ecolo) pour limiter la propagande des partis sur Facebook mais aussi hors ligne.

Les partis politiques déversent chaque année des sommes de plus en plus importantes sur les réseaux sociaux afin d’assurer leur propagande électorale. On parle de sponsoring payant. La tendance se renforce massivement, qu’il s’agisse d’une année électorale… ou non. Pour Ecolo/Groen, cet afflux massif doit cesser, ou du moins, être régulé. "12 millions € ont été dépensés par les partis politiques en 2020, une année non électorale. La N-VA, la Vlaams Belang, et la PTB/PVDA dépassent chacun individuellement 2 millions € par an", pointe Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo/Groen à la Chambre. "Entre janvier et juillet, 225 000 € ont été dépensés pour Bart De Wever (président de la N-VA), 97 000 € pour Peter Mertens (président du PTB). On a aussi des personnalités comme Georges-Louis Bouchez (président du MR), avec 58 000 € et Conner Rousseau, président de Vooruit (73 000 €) qui se distancient fort avec des montants bien plus élevés que le reste de leur parti . Ces chiffres sont les plus importants en Europe !"

(...)