Dans un monde où on tente de bannir progressivement tous les carburants fossiles, et en particulier le diesel, Q8 va en quelque sorte à contre-courant. Si les pompes Q8 accueillent de plus en plus de bornes de recharges électriques, elles vont progressivement proposer du diesel… renouvelable ! “Désormais, Q8 proposera également un produit HVO100 dans ses stations-service : Neste MY Renewable Diesel, fabriqué à partir de matières premières 100 % renouvelables. L’entreprise introduit ainsi ce diesel renouvelable à grande échelle en Belgique via un partenariat avec la société finlandaise Neste, premier producteur mondial de diesel renouvelable et de carburant durable pour l’aviation. Neste MY Renewable Diesel permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 90 % par rapport au diesel fossile. Ce carburant est disponible dès ce vendredi chez Q8 Zaventem/Nossegem, Q8 easy Rotselaar Wingepark et Q8 Mechelen, Brusselsesteenweg”, annonce l’entreprise.

Un carburant qu’on va progressivement retrouver dans d’autres pompes au fil des semaines. “Dans le courant du mois d’octobre, quatre stations s’y ajouteront, indique Sven Dochez, Director Supply&Innovation de Q8. Cette extension entre parfaitement dans le cadre de la transformation de Q8 en un acteur de la mobilité durable et renforce considérablement la disponibilité des produits renouvelables de Neste en Belgique.”

L’autre bonne nouvelle, c’est que tous les conducteurs pourront profiter de ce diesel nouvelle génération. “Le diesel renouvelable produit par Neste est un carburant “drop-in” adapté à tous les moteurs diesel et qui ne nécessite pas de modification au niveau du véhicule ou de l’infrastructure.”

Du côté de Neste, on promet en outre “d'aider les utilisateurs de ses solutions renouvelables et circulaires à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 millions de tonnes par an d’ici 2030”.