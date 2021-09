Arrivé sur le marché belge depuis trois mois, Bolt fait rouler ses trottinettes à Bruxelles, à Ypres et désormais à Namur.

À 1 centime la minute sans frais de déverrouillage pour l’instant, il est l’acteur le moins cher du marché. Ce qui en fait une proie de choix.

" Comme d’autres, nous sommes confrontés à un problème de vandalisme à Bruxelles autour du QR code ", reconnaît Welmoed Neijmeijer, Head of Public Policy pour Bolt Benelux. " La majorité des dommages est due à des personnes qui veulent garder les trottinettes pour leur propre usage. Mais, entre les retours des utilisateurs qui découvrent des trottinettes inutilisables et l’équipe opérationnelle, nous sommes rapides et efficaces dans nos interventions."

Avant d’en appeler à un comportement "en citoyens responsables afin que tous les Bruxellois qui souhaitent utiliser un véhicule Bolt puissent bénéficier de ce service".