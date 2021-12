C'est une séquence qui a beaucoup amusé la toile. Invité ce jeudi soir chez nos confrères de LN24, François Gemenne, réputé notamment pour ses recherches sérieuses sur la thématique migratoire, s'est lancé dans une longue tirade sarcastique sur la fraude fiscale.



Initialement interrogé sur les scandales financiers en série qui ont émaillé le monde du football belge, le professeur à Sciences-Po Paris a alors déclaré: "Ce qui me fait tomber de ma chaise, c'est le sentiment que c'est une sorte de combine généralisée qui dépasse largement le milieu du football", a-t-il débuté. "J'avoue que je commence à me poser des questions sur ce que j'ai raté dans ma vie", a-t-il poursuivi ironiquement.

"Qu'est-ce qui se passe: j'ai l'impression que tout le monde triche autour de moi", s'est-il interrogé devant un Theo Francken hilare. "J'ai 40 ans, personne ne m'a jamais proposé le moindre emploi fictif, la moindre rétro-commission ou le moindre mandat dans une intercommunale. Je me dis: mais qu'est-ce que j'ai raté?", a-t-il alors lancé sur le ton de l'humour. Et de poursuivre: "Alors évidemment, je suis fonctionnaire de la recherche, donc je sais bien que c'est compliqué de frauder le fisc quand on est fonctionnaire (...). Mais j'estime que j'ai le droit aussi de participer au système et à la combine nationale".

Il a ensuite lancé un véritable appel à l'aide sarcastique: "Est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui peut me proposer un emploi fictif? Moi aussi je veux gagner de l'argent sans travailler". "Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me sens complètement exclu du système", a-t-il enfin regretté avec humour.