La rentrée scolaire de septembre 2022 devrait réserver plusieurs nouveautés aux élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de l’avancement des travaux du Pacte pour un enseignement d’excellence. Parmi elles : la mise en place du dossier d’accompagnement des élèves. Ce dossier suivra les élèves tout au long de leur scolarité et aura pour objectif de faciliter le dialogue entre les parents et les enseignants mais aussi au sein des équipes éducatives. Il comprendra plusieurs volets dont certains seront accessibles aux parents et d’autres uniquement aux enseignants.