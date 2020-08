Cette substance chimique indispensable en agriculture a déjà été à l'origine de plusieurs tragédies dont celle d'AZF à Toulouse.

Mardi soir, quelques heures après les deux violentes explosions qui ont violemment touché Beyrouth, le Premier ministre du Liban Hassan Diab a indiqué que ces déflagrations, qui selon un bilan provisoire ont fait au moins 100 morts et 4000 blessés, seraient dues aux 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées à proximité du port.

Depuis, cette substance chimique est pointée du doigt comme étant à l'origine des explosions. Ce sel blanc et inodore utilisé comme base de nombreux engrais azotés sous forme de granulés appelés ammonitrates, ces derniers sont utilisés par les agriculteurs qui achètent cette substance en gros sacs ou en vrac. Pour en savoir plus sur ce produit et sa potentielle dangerosité, sachant qu'il a déjà été à l'origine de plusieurs tragédies dont celle d'AZF à Toulouse, nous avons interrogé Yann Garcia, professeur en chimie analytique à l'UCLouvain, qui a notamment travaillé sur des pastilles intelligentes qui alertent l’utilisateur d’une élévation anormale de la température par un changement de couleur (lors de la manipulation du nitrate d'ammonium) et qui en garde la mémoire. Des travaux qui devraient trouver un nouvel écho au vue de la situation actuelle.

(...)