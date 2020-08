Steven Van Gucht et Frédérique Jacobs, porte-paroles interfédéraux, ont commencé par passer en revue les différents indicateurs. Au niveau du nombre moyen de contaminations, la Belgique a enregistré une baisse de 21% par rapport à la semaine précédente. "Nous constatons que le nombre de contaminations diminue dans toutes les provinces", a affirmé Mme Jacobs, soulignant tout de même une légère augmentation dans la Région de Bruxelles-Capitale. Le taux de reproduction a baissé à Bruxelles : il est passé sous la barre de 1. Il est également désormais sous ce niveau à l'échelle nationale. "Cela indique que la situation va dans le bon sens", a estimé Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral. Au niveau des hospitalisations, on remarque également une légère baisse.

Comme l'a expliqué ce jeudi 20 août la Première ministre, la situation actuelle doit être nuancée. "Elle n'est ni dramatique, ni insignifiante", a affirmé Sophie Wilmès à l'issue du Conseil national de sécurité. C'est pourquoi la libérale a insisté pour que des explications claires soient délivrées à la population pour leur permettre de comprendre au mieux l'évolution de la situation. C'est ce que font tous les lundis, mercredis et vendredis le Centre de crise et la SPF santé publique. Ce 21 août, les experts reviennent sur les dernières données liées à l'épidémie de coronavirus et sur les conclusions qu'il faut en tirer.