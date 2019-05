Une vidéo dans laquelle Didier Reynders s'exprime sur l'abattage rituel a été publiée ce vendredi matin sur le compte Twitter du blogueur Michel Henrion. Dans la capsule, qui semble être tournée discrètement, le leader du MR bruxellois affirme que son parti n'est en aucun cas favorable à l'interdiction de cette pratique.

L'interlocuteur de Didier Reynders, dont on ignore l'identité, rappelle d'abord que l'abattage rituel a été interdit en Wallonie. Il demande alors quelle est la position du Ucclois sur la question. "On n'a jamais proposé quoi que ce soit à Bruxelles sur le sujet", explique d'abord le libéral. "On n'est pas dans dans le même type de relations avec les pratiques quand on est dans une agglomération urbaine, comme l’agglomération bruxelloise, ou quand on est dans une ville wallonne."

Didier Reynders signale ensuite que "C'est un équilibre entre le bien-être animal, qui devient une préoccupation très forte, et des pratiques religieuses dans des communautés. Ce ne sera pas avec le MR que l'interdiction se fera (...) Dans une agglomération comme la Région bruxelloise, il n'y a pas de raison d'avancer dans cette voie-là", explique encore le libéral. "On n'a pris aucun mesure à Bruxelles, on n'a pris aucune ordonnance et on n'en proposera pas".

David Weytsman, député bruxellois MR, signale alors que seul Ecolo est favorable à cette interdiction. "Les autres partis ne se sont pas positionnés et pour le MR, c'est une question éthique. On va d'ailleurs faire tout ce qui est nécessaire pour que le débat ne monte pas au Parlement bruxellois", lance-t-il. "Ce ne sera pas avec nous que ça se fera", enchaîne Reynders.

Didier Reynders a immédiatement réagi aux images publiées sur Twitter. "Je confirme que nous voulons un abattage AVEC ETOURDISSEMENT. Pas interdire l'abattage dans le cadre d'une fête religieuse mais bien respecter le bien-être animal", a-t-il expliqué.

Pour rappel, les libéraux avaient vivement critiqué Ecolo suite au tract polémique distribué à Laeken, qu'ils avaient qualifié de "communautaire". Dans le fascicule, les écologistes disaient "oui" à l'abattage rituel à Bruxelles.