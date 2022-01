Ce vendredi, le Codeco a mis en place un nouveau baromètre en Belgique. Objectif: offrir une meilleure visibilité sur l'avenir proche aux différents secteurs concernés par des mesures de restriction (événements publics, Horeca, activités récréatives...). Une série de mesures préventives seront liées à différents paramètres.

Dans l'émission 24 Uur Live, Steven Van Gucht s'est montré incroyablement optimiste pour les prochains mois en Belgique. "Je pense effectivement que les périodes du printemps et de l'été seront très agréables", a-t-il affirmé. "Je suppose même que la population pourra faire tout ce qu'elle veut."

Avec sa boule de cristal, le virologue tente donc de prédire l'avenir. Pourtant, 60 000 infections ont été enregistrées dans notre pays la semaine dernière. Et cette courbe ne fait que monter. Ce qui, une nouvelle fois, n'inquiète pas Steven Van Gucht. "Bientôt, tout va s'améliorer", a-t-il ajouté. "En février, les chiffres vont tout doucement commencer à baisser et nous pourrons nous diriger vers un code orange. Ensuite, de plus en plus de choses seront possibles et nous glisserons vers le jaune."

De là à imaginer un été de tous les possibles? Un été comme à la belle époque avec des festivals de grande envergure par exemple? "Je pense que oui. Les concerts seront certainement autorisés sans masque et où les gens peuvent circuler sans restriction. Cela devrait être possible une fois que le beau temps sera arrivé."

L'espoir est donc de mise. Cependant, l'an dernier, certains virologues avaient également accordé leurs violons pour affirmer que l'été 2021 serait parfaitement normal. Ce qui n'a pas été le cas. Marc Van Ranst se range également aux côtés de son collègue. "Nous avons tous la conviction que nous entrerons bientôt dans le royaume de la liberté", a affirmé le virologue. "Je crois également à un été sans restriction. La différence? L'amélioration de notre immunité. Grâce à la vaccination, nous nous remettons d'une infection précédente plus facilement car notre système immunitaire réalise un meilleur travail. Nous réagissons mieux à une nouvelle infection et nous réagissons avec moins de force aux nouveaux symptômes. Ce qui garantit une chose: cette nouvelle vague va rapidement s'éteindre. Et nous pourrons faire face à la prochaine avec une immunité encore meilleure. Voilà ce que nous pouvons espérer", a-t-il conclu.