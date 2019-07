Et si votre patron vous redistribuait une partie des bénéfices de son entreprise ? Cela vous semble improbable ? Et pourtant, de plus en plus de sociétés adoptent ce modèle, fiscalement intéressant pour les travailleurs, bien entendu ravis de voir ainsi leur labeur récompensé.

Les PME se montrent particulièrement séduites par la mesure. Ainsi, la société anversoise Steelforce, qui emploie 58 personnes en Belgique et vend de l’acier à plus de cent pays, est ravie d’avoir pu offrir une partie de ses bénéfices à ses travailleurs. "Cette année, nous avons donné à tous nos employés une part du bénéfice pour la première fois", a déclaré Peggy Laenen, responsable du service du personnel, dans les colonnes de nos confrères de Gazet Van Antwerpen. "Chaque employé à temps plein a perçu une prime de bénéfice supplémentaire d’environ 1 000 euros pour l’exercice 2018".









(...)