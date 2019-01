Depuis septembre dernier, certaines gares ont changé de nom. Ne dites donc plus Liège-Jonfosse ou Liège-Palais ! En effet, les deux gares SNCB ont changé de nom le 3 septembre, pour devenir respectivement Liège-Carré et Liège-Saint-Lambert. L’objectif ? Améliorer la visibilité et la lisibilité de l’offre intermodale suburbaine liégeoise.

(...)