"Je pleure, je vais utiliser mon matos pour me pendre!", plaisante Maud Bamps qui se voit contrainte de reporter son ascension -prévue sur 50 jours, avec son binôme de Koh Lanta Cyril, entre le 10 avril et 25 mai- à 2021. "La Chine ayant fermé ses frontières et l'Everest étant partagé entre la Chine et le Népal, le pays s'est vu obligé de les fermer aussi jusqu'au 30 avril. Parce que l'Inde, politiquement, est aussi assez dure avec le coronavirus. "