Réagissant à notre baromètre réalisé en partenariat avec la RTBF, De Standaard et la VRT, Bart De Wever s'est dit très inquiet au micro de Radio 1. "L'angoisse me saisit à la gorge quand je vois le résultat du sondage. En Wallonie, près de 60% des gens votent pour la gauche ou l'extrême gauche", s'est exprimé le bourgmestre d'Anvers. Des propos forts qui n'ont pas manqué de faire réagir dans tout le pays. De l'autre côté de la frontière linguistique, l'émission "De Ideale Wereld" a rebondi sur les déclarations du président de la N-VA avec humour. En effet, une vidéo sous forme de bande-annonce de film d'horreur a été réalisée pour l'occasion. Intitulée "A nightmare in the Wetstraat" (NDLR: "Un cauchemar à la rue de la Loi", en référence au célèbre film d'horreur de Wes Craven, A nightmare on Elm Street ou Les Griffes de la Nuit en français), le teaser mêle les "angoisses" de Bart de Wever telles que Raoul Hedebouw se présentant au poste de Premier ministre et des extraits de célèbres films d'horreur comme Alien, Psychose, Scream ou encore The Shining.

Le tsunami vert-rouge, Kristof Calvo et Elio Di Rupo prennent également place dans ce que la chaîne flamande a imaginé être un véritable film d'horreur pour Bart De Wever.