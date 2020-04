Quand les entretiens d’embauche se poursuivent par visioconférence : l’exemple de la SNCB © D.R. Belgique Ludovic Jimenez

Cette année, la SNCB compte recruter plus de 1 800 nouveaux collaborateurs.

La société des chemins de fer est à la recherche de ceux-ci pour les métiers classiques du train, comme les quelque 470 conducteurs et 240 accompagnateurs de train et (sous-) chefs de gare. (...)