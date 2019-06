Nous sommes à peine sortis du pont (pour les plus chanceux) de l’Ascension que voici arrivé le lundi de Pentecôte, le 10 juin prochain.

Et que vont faire les travailleurs ? Un barbecue ? Un repas en famille, entre amis, une balade à vélo ou à pied ? Une petite visite à Mamie ou culturelle ? Oui… peut-être, on l’espère même. Mais des études anglo-saxonnes ont malheureusement prouvé que les jours fériés, les gens n’envoient que 40 % moins de courriels les lundis fériés que les lundis ordinaires. Merci, smartphones et tablettes !

(...)