En plein blocage des négociations politiques et à quelques heures de la fin de la mission d’information de Georges-Louis Bouchez (MR) et de Joachim Coens (CD&V), le constitutionnaliste de l’ULB appelait sur Twitter le Roi à ne "surtout pas nommer B. De Wever informateur.

Il est le problème, et non la solution. Complaisant avec le Vlaams Belang et insultant envers les Wallons, il joue le rôle du chat afin de prouver que la Belgique fédérale a vécu. À quand la révolte des souris ?" Et voilà que ce lundi, sur les ondes de La Première, le même Marc Uyttendaele, avec le culot qu’on lui connaît, affirme tout le contraire : "Après l’échec cuisant du duo Bouchez-Coens, c’était le moment de donner la main au plus grand parti flamand." Il s’étonne même que le Palais semble "répugner à confier une mission à Bart De Wever". Puis, le coup de grâce : "C’est évidemment une erreur !" Fameux retournement de veste.