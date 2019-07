L'ex-secrétaire d'Etat fédéral Theo Francken (N-VA) a semblé mettre en doute dans un tweet vendredi la connaissance du néerlandais, voire la maîtrise d'autres compétences, de la nouvelle secrétaire d'Etat bruxelloise à l'Egalité des Chances Nawal Ben Hamou (PS).

"Qu'en est-il du néerlandais de la nouvelle secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances à Bruxelles? Et tout le reste?", a-t-il interrogé dans un de ses nombreux tweets quotidiens.

Sur son fil Twitter, Theo Francken s'est vu rappeler que Mme Ben Hamou avait suivi une scolarité en néerlandais à Bruxelles et qu'elle est réputée bilingue. Pratiquant un français correct, sans plus, lorsqu'il était secrétaire d'Etat fédéral, M. Francken s'est également vu rappeler sur ce même fil un certain nombre de tweets écrits de sa main en néerlandais, sa langue maternelle, comportant des fautes d'orthographe, qui concernent des "d" et des "t" dans la conjugaison des verbes.