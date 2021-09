Ces règles édictées par Sciensano à la fin du mois d’août, ont déjà conduit à un certain nombre de fermetures de classes depuis la rentrée. Pour la Flandre, le protocole est trop strict et doit être revu, sous peine d’exclure un nombre trop important d’élèves. “Beaucoup trop d’enfants sont en train de manquer l’école parce qu’on a un réflexe de prudence trop important. Je comprends qu’on veuille être prudent, mais aujourd’hui, il faut penser aux enfants”, a déclaré mardi Ben Weyts, le ministre flamand de l’Enseignement.

Du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on ne s’oppose pas non plus à un assouplissement du protocole.

“Des discussions avec les experts sont prévues prochainement pour refaire le point sur le protocole à appliquer dans les écoles. On n’est pas fermé à des assouplissements à condition que ça se fasse correctement et avec l’aval des experts sanitaires.”, affirme Lauriane Douchamps, porte-parole de la ministre Bénédicte Linard (Ecolo), vice-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ministre de l’Enfance et de la Santé.