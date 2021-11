La hausse des contaminations met-elle en péril la tenue des fêtes de fin d’année en Belgique ? Sur les ondes de la Première, le Premier ministre Alexander De Croo s’est montré rassurant ce lundi en rappelant que si chacun se montrait responsable en respectant les mesures sanitaires, les fêtes de fin d’année ne seraient pas gâchées.

"Si dans les semaines qui viennent, on arrive à limiter nos contacts, à être prudents, à garder nos distances, à vacciner plus, à faire le plus de troisièmes doses possible, cela nous aidera à pouvoir aller vers des fêtes de Nouvel An qui seront différentes de celles de l’année passée", a expliqué Alexander De Croo.

Mais sur le terrain, force est de constater que les règles peinent de plus en plus à être respectées et sont de moins en moins lisibles aux yeux de la population. En témoignent les 35 000 personnes qui sont descendues dans les rues de Bruxelles pour s’opposer au renforcement des mesures sanitaires il y a deux semaines.