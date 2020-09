Une nouvelle réunion des présidences des 8 partis de la possible coalition "Avanti" poussée par Egbert Lachaert (Open Vld) doit avoir lieu vendredi à 9h00, avant que le chargé de mission royale et président des libéraux flamands ne se rende au Palais dans la journée pour faire rapport au Roi de ses travaux. Du côté d'Ecolo, de Groen, et du MR, trois partis parmi ces 8 potentiels partenaires, on y croit, ressort-il vendredi matin des interventions de Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci et Denis Ducarme en radio. "J'y crois, et je pense que l'ensemble des Belges peuvent y croire. Depuis les élections, on ne s'est pas retrouvés dans une situation aussi positive, avec des partis qui veulent travailler ensemble et ont une majorité", a expliqué au micro de Bel RTL le ministre MR des Classes moyennes et des Indépendants.

Même son de cloche côté des Verts, le co-président d'Ecolo Jean-Marc Nollet expliquant sur La Première (RTBF) qu'il voit "une différence nette entre ce qui a pu se passer ces 10 derniers jours autour d'Egbert Lachaert et ce qui s'est passé ces 2-3 derniers mois". "On sera en mesure d'avancer pour passer à une étape ultérieure", estime-t-il. Sans la nommer, il pense donc qu'il est possible de passer rapidement (le jour-même? ) à l'étape de négociations formelles pour la formation d'un nouveau gouvernement fédéral, autour d'un "formateur" en bonne et due forme.

La réunion à 8 (PS, sp.a, Open Vld, MR, Ecolo, Groen, CD&V, cdH) de ce vendredi matin devrait être cruciale dans cette optique, après avoir constaté encore toute une série de points de tension jeudi entre les quatre familles politiques concernées. Parmi ceux-ci, il y a la sortie du nucléaire prévue par la loi en 2025, un élément sur lequel les Verts ne veulent pas revenir. "La loi est là", lance Jean-Marc Nollet, qui indique par ailleurs qu'il s'agit pour lui d'un "enjeu d'emploi".

Il y a aussi la proposition de loi dépénalisant l'avortement, dont le débat et le vote en plénière à la Chambre ont été postposés par des manœuvres de retardement inédites grandement portées par le CD&V. Les chrétiens démocrates flamands en font une "question de gouvernement". Mais même sur un dossier aussi clivant, les déclarations se font très mesurées ces derniers jours. "Pour nous, c'est essentiel comme dossier, il s'agit de la protection des droits des femmes", répond Jean-Marc Nollet. Mais "c'est évident qu'on ne va pas pouvoir prendre le texte tel quel", même si "on ne jette pas tout à la poubelle", reconnait-il, faisant état d'une "volonté" partagée "de prendre en compte les différentes sensibilités". Denis Ducarme renchérit: "il s'agit d'écouter le CD&V, d'écouter leurs priorités". Parallèlement, il affirme cependant qu'au MR, on maintiendra la règle du vote libre sur les questions éthiques.

Sur le plan social et fiscal, aussi, il reste à discuter. "On ne relancera pas le pays en mettant à gauche à droite de nouvelles taxes", prévient le libéral. Sur les pensions, "on discute beaucoup pour l'instant du relèvement des pensions minimales (...), mais on n'est pas encore au cœur de la discussion sur l'aspect social", indique quant à lui Jean-Marc Nollet.

"Il y a beaucoup de sujets à aborder, et un équilibre à trouver", reconnait ce dernier, toujours au micro de la RTBF. Mais aussi bien côté vert que libéral, on affirme que les discussions sont constructives, abordent le fond des choses, sans laisser de place aux prétentions de postes ministériels. "En 3h00 à 3h30 de réunion hier, il n'y a pas eu un seul moment de discussion sur les postes", affirme le coprésident d'Ecolo. "On a tourné la page des grandes déclarations via les médias et des confrontations agressives", se réjouit Denis Ducarme sur Bel RTL.

En tout cas, il y aurait de la "confiance" autour de la (large) table, comme le résume la présidente de Groen Meyrem Almaci sur les ondes de la VRT. "On peut actuellement discuter de choses qui étaient précédemment inabordables"

Egbert Lachaert fait à nouveau rapport ce vendredi

Il ne s’y rendra pas les mains vides, maintenant que le président de CD&V, Joachim Coens, a accepté de s’asseoir avec les libéraux, les socialistes et les Verts pour la formation d’un gouvernement fédéral.

Lorsque Lachaert a visité le Palais la semaine dernière, il avait souligné "des discussions constructives pour la formation d'un gouvernement majoritaire". L'informateur royal lui-même espérait "avoir des nouvelles des progrès réalisés" et "pouvoir passer à l'étape suivante". "Chacun devra bientôt préciser exactement ce qu'il veut", avait-t-il ajouté.

Il était alors loin d'être certain que le CD&V serait prêt à intervenir et à négocier une coalition dite "Vivaldi". Jusqu'à présent, le parti a toujours maintenu un gouvernement avec une majorité des deux côtés de la frontière linguistique, c'est-à-dire avec la N-VA. Ce week-end-là, les sept partis semblaient s'être assis autour de la table pour la première fois, mais leur importance a été immédiatement minimisée par Coens. Au sein de son parti, tous les nez ne sont pas dans la même direction.

Mercredi soir, Coens a indiqué qu'il voulait donner une chance aux discussions. Reste à voir s'ils réussiront. Le CD&V lui-même a deux demandes fermes en ce qui concerne les thèmes institutionnels et éthiques - la loi sur l'avortement. Mais les autres parties ne se présenteront pas non plus à la table des négociations sans une liste de souhaits. Lors des premiers entretiens de jeudi, il s'est avéré que le CDH avait également été invité. Avec le recul, la loi sur l'avortement et la question nucléaire se sont révélées être des thèmes délicats.

En tout état de cause, Lachaert peut, à moins que des mots lourds ne tombent le vendredi matin, en vue d'un début de négociations au Palais. Il reste à voir si le roi considère ainsi que la mission de Lachaert est accomplie ou s'il y aura une extension de sa mission. En tout cas, dans les deux semaines à venir, la confiance que la Chambre avait placée dans le gouvernement minoritaire de Filmès prendra fin.