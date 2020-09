Les présidents de parti ont quatre jours pour trouver un Premier ministre. Il faudra encore se mettre d’accord sur le fond des dossiers.

Les négociateurs fédéraux ont quatre jours pour se mettre d’accord sur l’identité du futur Premier ministre, alors qu’Egbert Lachaert et Conner Rousseau, les préformateurs, remettent leur rapport final au Roi ce lundi. Tant qu’un accord n’est pas trouvé, les discussions ne se décanteront pas, nous dit-on. Le formateur, qui sera probablement le futur Premier ministre, aura 10 jours ensuite pour boucler un accord de fond et former un casting. Un exercice qui risque de s’apparenter à une course contre la montre. "Il y a pour l’instant zéro accord sur le fond des dossiers, à part sur l’IVG", nous glisse une source proche des négociateurs.

