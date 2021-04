Celles-ci viennent s'ajouter aux 40 centres de vaccination, aux trois antennes de proximité ouvertes ainsi qu'aux hôpitaux et institutions collectives de soins (handicap, santé mentale) où des vaccinations sont réalisées en Wallonie.

Depuis l'ouverture de ces centres il y a trois semaines, la Wallonie a administré plus de 300.000 doses de vaccins, soit presqu'autant que sur toute la période précédente, soit depuis le 28 décembre (350.000 doses).

Sur la semaine écoulée, ce sont quelque 100.000 doses vaccinales qui ont été administrées, portant ainsi la couverture en première dose à 17,2% en Wallonie (moyenne européenne 13,9%), soit plus d'une personne sur six.

Pour cette semaine du 5 avril, la Wallonie a planifié d'administrer 144.000 doses de vaccins.

"Avec l'arrivée d'un plus grand nombre de vaccins, nous entrons par ailleurs progressivement dans une phase d'accélération de la vaccination. Cela se traduit, cette semaine, par le début des convocations de la catégorie des 65-69 ans et des personnes les plus âgées porteuses de comorbidités", selon un communiqué de la ministre.