Le week-end est terminé, et Georges-Louis Bouchez est toujours le président du MR. Cela n’avait rien d’acquis en entamant le week-end, tant sa situation avait atteint un seuil critique. De nombreux barons ont réclamé sa tête et la quasi-totalité de ses soutiens l’ont lâché après la désignation au fédéral de Mathieu Michel, frère de Charles et fils de Louis, ainsi que la tentative ratée de parachuter Denis Ducarme en Wallonie.

Le Montois de 34 ans a plié mais n’a pour l’instant pas rompu. Il s’est appuyé sur le règlement interne et a joué crânement son dernier atout : les statuts du MR ne prévoient pas de mécanisme de destitution. Tant qu’il refuse de démissionner, il reste en place. C’est ce qu’il a fait. Pourra-t-il pour autant rester à la tête du parti ? C’est encore incertain. Une solution à l’amiable, qui ne fait pas l’unanimité, a été déposée sur la table. Le bureau du parti, prévu ce lundi à 9 heures, sera décisif.