Les autorités belges ont tranché, après les inquiétudes liées aux cas de thromboses comme effet secondaire du vaccin AstraZeneca, il a été décidé ce mercredi de limiter son utilisation qu'aux plus de 55 ans. Une mesure de précaution alors que l'Agence européenne des médicaments maintient tout de même que "les avantages du vaccin l'emportent sur les risques", dans un rapport rendu ce jour.

Pour la première fois, l’agence et ses experts ont en effet établi un lien entre le vaccin à vecteur viral d’AstraZeneca et les rares thromboses veineuses cérébrales et abdominales survenues, pour la plupart, chez des femmes de moins de 60 ans. Ils considèrent que cela pourrait être dû à une réaction immunitaire, telle celle qui se produit chez certains patients qui se voient administrer de l’héparine, et qui provoque à la fois des thromboses et des thrombocytopénies.