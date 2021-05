Si la vaccination est gratuite, la main-d’œuvre ne l’est pas. Pour inciter un maximum de professionnels à participer à la campagne de vaccination contre le Covid-19, l’Inami a instauré des tarifs attractifs pour rémunérer les volontaires. Elle assure en effet le financement des entités fédérées via un versement trimestriel, ce sont ensuite ces dernières qui peuvent assurer à leur tour la rémunération des vaccinateurs. Et il s’agit en particulier des médecins, pharmaciens, infirmières et autres soignants libéraux, qui prennent sur leur temps pour vacciner.

Le projet d’arrêté royal fixe donc les modalités de l’octroi d’une intervention de l’assurance obligatoire soins de santé dans le coût de la vaccination dans un centre de vaccination reconnu ou par une équipe mobile liée à un centre de vaccination.