Il n’y a pas de liste officielle et précise des produits autorisés. Chacun y va donc de son interprétation.

Faut-il encore le rappeler, les commerces non essentiels sont fermés depuis ce lundi. Une situation similaire à celle des mois de mars et avril, même si plus de commerces sont autorisés à ouvrir leurs portes.

Du côté des supermarchés, certains prévoyaient à nouveau un rush, et surtout une hausse du chiffre d’affaires dans les semaines à venir. Mais attention tout ne peut plus être vendu dans les rayons des grandes surfaces.

On le sait, les vêtements, jeux vidéo, jouets ou encore décorations ne peuvent être proposés à la vente jusqu’à la réouverture de tous les commerces afin d’éviter une concurrence déloyale. Une idée louable en théorie, mais quid de la pratique ?

(...)