Ces dernières semaines, l’incertitude est devenue de plus en plus forte concernant les vacances de Toussaint. Entre le prolongement des vacances, les mesures prises dans nos pays voisins et, surtout, la situation catastrophique dans nos hôpitaux, la menace d’un confinement généralisé planait sur notre pays.

Car si les chiffres des contaminations, hospitalisations et des personnes placées aux soins intensifs flambent depuis plusieurs semaines et que la fermeture de l’Horeca, de la vie culturelle ou sportive, le couvre-feu ou encore la limitation des contacts sociaux ne semblent pas avoir d’effets sur la courbe épidémique, de nouvelles mesures étaient attendues.

Les commerces non-essentiels devront donc fermer à partir de ce lundi 2 novembre, tandis que les voyages à l’étranger seront fortement déconseillés. Par contre, il n’y aura pas de limite des déplacements dans le pays.

Mais quid alors des vacances de Toussaint qui commencent ce samedi ? Les hôtels restent ouverts, mais désormais, les restaurants et bars devront rester fermés. Par contre, le parcs de vacances devront fermer à partir du 3 novembre, d'ici là les services Horeca devront déjà fermer. On parle par exemple des Center Parcs. Les gîtes et locations de maison ou appartements restent également autorisés, que ce soit en Ardenne ou à la côte. Il serait donc possible d’aller s’aérer l’esprit quelques jours sur les plages ou dans les forêts du pays, mais cela sera à peu près tout. Les cinémas, musées et expos sont déjà fermés, le monde sportif est à l’arrêt, sauf pour les moins de 12 ans, de même que les stages organisés durant les vacances. On se dirige donc vers des activités plutôt sportives (balade, vélo, jogging) dans le strict respect de sa bulle familiale.

Et pour ceux qui avaient prévu un séjour à l’étranger ? Les pays européens semblent tous s’accorder sur le fait de maintenir les frontières ouvertes. Cela veut donc dire que les voyages sont bien autorisés en France, en Allemagne ou encore dans le sud de l’Europe, mais ils sont désormais tous vivement déconseillés par les autorités belges. Aussi, il faudra se plier aux règles sanitaires émises dans votre pays “d’accueil”. En France, il s’agira par exemple de respecter le confinement strict imposé par le gouvernement. En Allemagne et aux Pays-Bas, l’Horeca est fermé, de même que la plupart des activités culturelles. Au Luxembourg par contre, les magasins restent accessibles, de même que les cafés et restaurants.

Tout cela sans parler des zones européennes qui pourraient passer en rouge dans les heures à venir. Du côté des tour-opérateurs et des professionnels du voyage, on est prêt à agir. “Nous n’avons pas encore eu beaucoup d’annulations, mais énormément d’appels de nos clients qui se posaient des questions, affirme Sarah Saucin, porte-parole de TUI. Nous maintenons de toute façon notre politique d’annulation en vigueur depuis plusieurs mois. Si un voyage ne peut avoir lieu, nous proposons un remboursement ou un bon à valoir sur un prochain voyage.”

De son côté, la Wallonie voit ses gîtes et maisons en location afficher des chiffres d’occupation records. Par contre, le pass touristique de 80€ a été mis en suspend vu la fermeture des principaux sites touristiques et culturels ces derniers jours. La validité des premiers bons émis est ainsi prolongée, les autres seront proposés plus tard. Enfin, les parcs animaliers devront fermer leurs portes, alors qu’ils avaient échappé aux dernières mesures.