Pour rappel, les chiffres inquiètent car tous les indicateurs sont en hausse. Le nombre moyen de nouvelles infections au coronavirus s'élevait à 2.915,9 par jour entre le 29 septembre et le 5 octobre, soit une augmentation de 72% par rapport à la période de sept jours précédente.

Le nombre de contaminations pour 100.000 habitants calculé sur la période de 14 jours allant du 22 septembre au 5 octobre s'établit désormais à 280,7 (+84%) pour l'ensemble du territoire.

Du côté des hospitalisations et des décès, les chiffres augmentent également. On dénombre en effet 1.110 patients à l'hôpital, tandis que le coronavirus a tué 10.126 personnes depuis le début de l'épidémie en Belgique.

Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral Covid-19 et virologue chez Sciensano, a tout d'abord pris la parole et a annoncé qu'un "nouveau triste record quotidien avait été établi ce lundi 5 octobre, avec 4.601 nouvelles infections au coronavirus". "La tendance à la hausse va sans doute se poursuivre pendant un certain temps" , a ajouté l'expert.

Yves Van Laethem a également mis en garde. "Les chiffres de ces derniers jours évoluent défavorablement. Et si de nouvelles mesures viennent d'être instaurées, il faudra un peu de temps avant qu'elles ne fassent leurs effet." Si l'on prend en compte les dernières évolutions, le porte-parole francophone interfédéral de la lutte contre le coronavirus précise que "les chiffres doubleront tous les 9 jours" .

Yves Van Laethem ajoute: "Ces augmentations concernent toutes les tranches d'âge mais continuent d'être fortement marquées chez les personnes ayant la vingtaine. Les plus de 40 ans sont également plus touchées et même chez les plus de 90 ans, les chiffres augmentent."

En ce qui concerne les provinces, le spécialiste précise que les augmentations sont remarquées sur tout le territoire, "mais de manière plus importante au niveau des provinces wallonnes avec un doublement dans le Brabant wallon, dans le Hainaut, au Luxembourg et dans le Namurois" . Il ajoute: "C'est dans la Région de Bruxelles-Capitale qu'on trouve toujours le plus grand nombre de cas, avec 615 nouveaux cas en moyenne par jour. En dehors de Bruxelles, ce sont dans les grandes villes wallonnes que l'on enregistre le plus grand nombre de cas, en l'occurence Liège, Charleroi et Namur."

© DR



Quel est le profil des patients hospitalisés?

Concernant les hospitalisations, Yves Van Laethem explique que c'est à Bruxelles qu'il y a le plus d'entrées. "C'est une ville densément peuplée, en hôpitaux également aussi. Mais il y a eu des augmentations des hospitalisations dans d'autres provinces wallonnes, comme le Hainaut et la province de Liège".

L'expert a ensuite expliqué quel était le profil des patients que l'on retrouvait à l'hôpital durant cette récidive de l'infection, cette petite deuxième vague qui est en train de nous toucher actuelllement. "Sciensano a pu comparer des données, à savoir celles de la première vague (de mars à juin) et celles de l'épisode que nous connaissons entre le 23 juin et le 14 septembre [NDLR: Yves Van Laethem précise que cela s'arrête au 14 septembre car les données du dernier mois ne sont pas disponibles encore pour être analysées]. Ces données concernent 70% des patients hospitalisés, donc on a ainsi un bon échantillon de la réalité du terrain. Voici ce que l'on peut en tirer. En ce qui concerne l'âge de ces patients: lors de la première vague, on était avec un âge médian de 71 ans ; actuellement la moitié des patients a moins de 60 ans. C'est clairement une nette diminution! Lors de la première vague, 25% des patients hospitalisés venaient des maisons de repos ou de soins. Lors du second épisode, on atteint 20%. Un chiffre qui a donc diminué."

Yves Van Laethem précise ensuite que des pathologies sous-jacentes ont joué un rôle dans le risque d'hospitalisation. "Lors de ce dernier épisode, un petit 2/3, soit 63% des gens hospitalisés, présentent des pathologies sous-jacentes alors que 74% en avaient lors de la première vague. Ce qui a changé, c'est la proportion de personnes qui ont des problèmes cardio-vasculaires ou de l'hypertension. Ceux-ci ont diminué dans l'épisode actuel. Par contre, on note actuellement une petite augmentation du nombre de personnes qui ont du diabète ou de l'obésité."

Précision importante de l'expert: actuellement, les patients admis à l'hôpital sont moins sévèrement malades. "Leurs critères d'admission sont moins sévères que les critères que l'on avait lors de l'épisode de mars-avril. Cela peut-être lié au fait qu'il y a actuellement plus de place dans les hôpitaux que lors du pic de l'épidémie en avril dernier."

Les admissions en soins intensifs sont également beaucoup moins importantes par rapport à la première vague et les conditions sont différentes. "Lors de la première vague, un bon nombre de patients devaient être ventilés. Actuellement, il y en a beaucoup moins sous respirateur. On est de l'ordre de 3% des gens en soins intensifs, alors que ce chiffre atteignait 9% en avril dernier."

En ce qui concerne la durée du séjour à l'hôpital, il est actuellement en moyenne de 7 jours alors qu'il était de 8 jours lors de la première vague.

Enfin, en ce qui concerne les décès à l'hôpital, Yves Van Laethem note une tendance positive: "On constate désormais un meilleur traitement grâce à l'expérience malheureusement accumulée lors de la première vague. Actuellement, 9% des personnes admises à l'hôpital décèdent. Lors de la vague de mars à juin, on atteignait 21%." Et l'expert d'ajouter: "Dans 37% des cas, les plus de 80 ans décédaient lors de la première vague lorsqu'ils étaient hospitalisés; on atteint aujoud'hui le chiffre de 22%."

Au niveau des soins intensifs par contre, le chiffre des décès reste stable entre les deux vagues: autour des 36-37%.

Quelle est la situation dans les maisons de repos et de soins?

"Récemment, nous avons constaté une augmentation du nombre des cas dans ces institutions", commente Yves Van Laethem. "Cela a commencé par Bruxelles, s'est propagé à la Wallonie et commence à toucher maintenant la Flandre."

"Jusqu'à récemment, le taux était bas puisque nous avions moins de 3 infections par 1000 résidents par semaine. On voit dernièrement une augmentation nette, à Bruxells et en Wallonie. Il faut savoir que ceci est lié essentiellement au fait qu'il y des nouveaux cas dans un nombre limité de maisons de repos et de soins.Il ne s'agit donc pas d'une généralisation du problème sur de nombreuses maisons de repos ou de soins. En date du 6 octobre, on avait pour la Flandre le chiffre de 4 infections par résidents par semaine; on avait 9 pour 1.000 en Wallonie et 12 pour 1.000 à Bruxelles."

L'expert précise encore: "Si on prend ces établissements comme entités, on en a 90% qui ne sont pas touchés en Flandre et en Wallonie. A Bruxelles par contre, seulement moins de 80% des maisons de repos s'en sortent sans aucune infection à l'intérieur." Yves Van Laethem relativise toutefois ces chiffres, car chaque maison de repos ne fait pas la même taille et ne pratique pas les tests de dépistage de la même façon.