Le Comité de concertation a annoncé plusieurs assouplissements ce vendredi. Malgré l'avis de différents experts, aucun changement n'a en revanche été décidé en ce qui concerne l'utilisation du Covid Safe Ticket. Celui-ci va même être renforcé à partir du 1er mars, comme décidé lors du précédent Codeco. "Pour l'utilisation à l'intérieur du pays, il faudra avoir reçu le booster pour avoir l'écran vert à moins que vous ayez reçu la première dose il y a moins de 5 mois", a rappelé Frank Vandenbroucke lors de la conférence de presse.

Un second scénario serait le passage du code orange au code jaune en mars. "Si la situation dans les hôpitaux le permet, nous passerons au code jaune", a indiqué Frank Vandenbroucke au micro de RTL à la sortie du Codeco. Dans ce cas, le nouveau code couleur supprimerait le Covid Safe Ticket. "C'est convenu par la discipline du baromètre", a poursuivi le ministre. "Au code orange, le CST est d'application. On ne l'utilisera plus au code jaune."