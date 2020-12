Le Premier ministre Alexander De Croo, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke et le ministre des Indépendants, David Clarinval, ont rencontré le secteur des métiers de contact, dont les coiffeurs, ce mardi matin.

Pour rappel, le comité de concertation de ce 18 décembre se penchera sur l'évolution des chiffres de l'épidémie. La question des métiers de contact sera sur la table.

“On a demandé une étude aux virologues", nous indique David Clarinval (MR), ministre des Indépendants."Elle sera examinée le 18 en comité de concertation. On verra à ce moment-là. C'est une bonne chose."

L'objectif est donc de disposer de l'étude pour objectiver les discussions lors de la prochaine réunion du comité de concertation.



"Cette étude scientifique a pour but d'étudier l’impact épidémiologique des métiers de contacts.On attendra les résultats de cette étude pour se faire une idée de la suite”, ajoute la porte-parole du ministre.

Le SNI, "plutôt satisfait", réclame davantage d'aides

Le SNI (Syndicat Neutre pour Indépendants), également présent à la rencontre ce mardi matin, est ressorti "plutôt satisfait" de cette réunion.

"Le Premier Ministre nous a expliqué que les chiffres de contamination restaient très haut par rapport à la première vague", explique Christine Mattheeuws, présidente du SNI. "Néanmoins, une nouvelle évaluation de ces chiffres par les experts scientifiques va être menée et la possible réouverture des professions de contact, avec éventuellement une adaptation des protocoles, sera mise à l’agenda du prochain Comité de Concertation, le 18 décembre". Pour le SNI, c’est un bon premier pas : "On leur donne enfin des perspectives mais il faudra une date précise de réouverture à l’issue de ce Comité de Concertation". Le Premier Ministre a par ailleurs assuré que les professions de contact seraient les premières à rouvrir en cas d’assouplissement.

Le SNI a profité de cette rencontre pour mettre en avant d'autres revendications, annexes. "Il est absolument essentiel que le double droit passerelle soit payé rapidement. 7 entrepreneurs sur 10 n’avaient pas encore touché celui de novembre ! C’est inacceptable. Il devra en outre être évidemment prolongé tant que ces professionnels seront fermés ". Le SNI a en outre plaidé pour une diminution de la TVA dans le secteur à 6% ainsi qu’un calcul correct de l’exonération des cotisations patronales ONSS." Le gouvernement a promis une exonération des cotisations patronales ONSS pour la troisième trimestre. Or, il apparait qu’à cause du plafond appliqué, cette exonération ne s’élève souvent qu’aux cotisations d’un mois ». Pour le SNI, ce plafond doit sauter et dans le même temps, cette exonération doit également être valable pour le premier trimestre de 2021. « Cela permettra ainsi d’aider les entreprises à faire un peu de trésorerie".

En outre, le SNI insiste auprès des régions pour accélérer et élargir l’octroi des primes. "Les mesures régionales comme le Vlaams Beschermingsmechanisme, déjà en place, ou les nouvelles mesures de soutien wallonnes s’avéreront trop légères pour faire face aux nombreux frais fixes, notamment les loyers. Surtout si la fermeture se prolonge au-delà du 1er janvier". Le SNI a par ailleurs rappelé que les aides bruxelloises n’avaient toujours pas été annoncées. "Cela fait maintenant plus d’un mois qu’ils sont fermés. C’est indécent".