Quel sera l'impact de la diminution de la livraison des doses de vaccin d'AstraZeneca sur l'avancement de la vaccination ? Le point avec Sabine Stordeur, responsable de la Task Force vaccination.

Le ministre flamand du Bien-être, Wouter Beke, l'annonçait cet après-midi au Parlement Flamand : la firme pharmaceutique AstraZeneca ne livrera cette semaine que 88.800 doses de vaccin à la Belgique, plutôt que les 114.716 attendues. Selon lui, il s'agit là d'un "problème gigantesque" pour "préparer opérationnellement" les centres de vaccination, mais aussi pour les hôpitaux et les centres pour personnes handicapées.

Des propos qu'a tenu à tempérer Sabine Stordeur, responsable de la Task Force vaccination. "Cela dépend quelle perspective il utilise pour parler de problème gigantesque" , affirme-t-elle, assurant que l'information avait été communiquée aux régions et aux communautés pour qu'elles en tiennent compte dans leur planification. "Evidemment, c'est désagréable, je ne vais pas dire le contraire non plus. On s’attendait à en recevoir au moins le double. Pour la semaine prochaine, on pourra vacciner potentiellement moitié moins de personnes avec le vaccin AstraZeneca".