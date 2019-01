Une nébulosité abondante est au programme ce samedi, avec un peu de bruine, surtout en Ardenne.

En Hautes Fagnes, quelques flocons pourraient tomber en début de matinée, selon les dernières prévisions de l'IRM. En cours d'après- midi, une zone de pluie traversera notre pays depuis le nord-ouest vers le sud-est.

Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés sur l'ouest. Un vent d'ouest-sud-ouest, modéré voire assez fort à fort au littoral, est attendu, s'orientant à l'ouest-nord-ouest en cours d'après- midi.

En soirée et durant la nuit, le ciel restera essentiellement couvert et pluvieux. Des minima très doux de 3 à 8 degrés sont attendus, accompagnés d'un vent modéré ou, à la côte, assez fort à fort de secteur ouest à ouest-nord-ouest. Les rafales pourront atteindre près de 50 km/h à l'intérieur du pays et jusque 65 km/h au littoral.