Si le nombre des décès tend à la baisse et que le nombre des hospitalisations reste relativement stable (voire diminue), les contaminations elles continuent d'augmenter en Belgique. Sciensano a ainsi indiqué dans son bulletin quotidien de ce mardi que le nombre moyen d'infections repassait désormais au dessus de la barre de 2.000 par jour, avec 2.020,4 cas quotidiens recensés en moyenne quotidiennement entre le 2 janvier et le 8 janvier. Soit une hausse de 27% par rapport à la semaine précédente.

Les experts font le point sur la situation et analysent ces chiffres lors de la traditionnelle conférence de presse, à suivre en direct ci-dessus dès 11h.

Trois explications possibles

Le virologue et porte-parole interfédéral Yves Van Laethem a pris la parole et a confirmé une hausse des contaminations depuis 4 jours consécutifs. Il a expliqué les diverses raisons de cette hausse. "La première, c'est que l'on pratique beaucoup plus de tests que durant la période des fêtes. La deuxième est que l'on teste énormément de gens de retour de voyages de zone rouge. La troisième est que dans la semaine de référence est maintenant inclus le premier janvier qui est un jour férié. Or on sait que lors des jours fériés, on teste moins. Donc nous comparons une semaine normale, actuellement, avec une semaine qui contient un jour férié. Ceci fausse donc partiellement les données."

Yves Van Laethem, qui explique que les prochains jours restent indécis, précise que la deuxième vague aura finalement fait plus de morts que la première. L'expert a alors donné plus de détails sur les personnes concernées par les nouvelles contaminations. "Cette augmentation touche globalement toutes les tranches d'âge mais est plus prononcée chez les enfants de 10 ans, chez les jeunes adultes et - ce qui est un peu plus inquiétant car ils ne sont probablement pas partis en vacances - chez les personnes de plus de 90 ans. Le plus grand nombre, en nombre absolu, de contaminations est constatée dans la population jeune et active de la vingtaine et de la trentaine. Peut-être la population qui a le plus voyagé."

La situation à Bruxelles

En ce qui concerne les cas par province, les chiffres augmentent partout mais on note une forte augmentation (+94%) pour Bruxelles. Yves Van Laethem analyse la situation bruxelloises: "A Bruxelles, le plus grand nombre de cas se trouve chez ces jeunes adultes justement de la vingtaine et de la trentaine, et est principalement rapportée dans les communes d'Ixelles, d'Etterbeek et de Bruxelles-Ville. Des communes où habitent entre autres des populations internationales, qui voyagent sans doute plus et qui pourraient, par ces voyages, être à la base de l'augmentation locale du nombre de cas."

L'expert dresse un constat similaire pour les pronvinces du Brabant flamand (+43%) et du Brabant wallon (+51%). "Là aussi habitent pas mal de gens qui ont une propension à voyager", indique Yves Van Laethem.

Une deuxième vague plus mortelle en Wallonie

Yves Van Laethem a ensuite fait le point au niveau de la mortalité. "Si sur le plan global national, et très particulièrement sur le plan de la région flamande, le pic des décès n'a pas été aussi important que lors de la première vague, ce n'est pas le cas pour la Région wallonne où nous avons eu un pic de l'ordre de la même grandeur. Globalement, on constate en Wallonie qu'il y a eu 52% des décès lors de la 2e vague pour 48% lors de la première. Tout cela nous a fait passer ce dimanche, au niveau national, le triste cap des 20.000 décès". Et l'expert d'épingler: "L'année 2020 sera marquée par la mortalité la plus importante que la Belgique ait connu depuis la période de la grippe espagnole et de la fin de la Première Guerre mondiale, soit 1918."

Le porte-parole interfédéral a ensuite exposé les données d'une enquête (faite par Sciensano et la KUL) faisant le point sur la santé mentale et physique des soignants. Une enquête valable aussi bien au niveau des maisons de repos que des hôpitaux, et dans les différentes régions du pays. "Globalement, on peut dire que les soignants se plaignent actuellement deux fois plus qu'en temps normal", pointe Yves Van Laethem. "Les problèmes d'angoisse, de dépression, de mal-être sont notamment signalés. Ils ne se reconnaissent pas toujours dans leurs réactions émotionnelles au jour le jour."