A ses yeux, il s'agit de délimiter une période claire pour offrir une perspective aux gens et donc les mobiliser autours de mesures plus dures. Le gouvernement flamand est réuni depuis 9 heures avec les gouverneurs à propos de l'opportunité de mettre en place des mesures plus strictes dans la lutte contre le coronavirus. A 18 heures, le gouvernement dirigé par Jan Jambon (N-VA) se réunira à nouveau pour se prononcer. Plus vite, les nouvelles prescriptions peuvent entrer en vigueur, mieux ce sera, a commenté Bart Somers.

A ses yeux, la période des mesures renforcées reviendrait à des vacances de Toussaint prolongées.

M. Somers concède que dans chaque état fédéral, les entités fédérées peuvent elle-mêmes prendre des mesures mais il vaut mieux, dit-il, que ces mesures soient aussi homogènes, simples et claires que possible.