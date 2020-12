Le nombre moyen d'infections quotidiennes au Coronavirus continue de baisser en Belgique, avec 1.801,4 nouveaux cas quotidiens sur la période du 20 au 26 décembre. Cela représente une baisse de 29% par rapport à la période de calcul précédente. Une moyenne de 77 personnes par jour sont mortes des suites du coronavirus, ce qui représente une baisse de 18%.

158 nouvelles admissions ont été enregistrées en moyenne chaque jour entre le 23 et le 27 décembre, ce qui est synonyme d'un recul de l'ordre de 14%.

"Le nombre d'infections, d'hospitalisations et de décès continue à baisser et effectivement c'est une bonne nouvelle", débute tout d'abord Yves Van Laethem. "La diminution de nouveaux cas est réelle dans toutes les tranches d'âge et toutes les régions. On remarque une baisse d'infections de l'ordre de 40% pour les enfants de moins de 10 ans et moins de 45% pour les personnes de plus de 90 ans."

Au niveau des hospitalisations, il y a une diminution constante. "Nous dénombrons 4223 patients hospitalisés dont 499 le sont aux soins intensifs, c'est une diminution de 5 à 7% selon les points considérés."