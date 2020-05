Sophie Wilmès a pris la parole à 14h30 pile afin d'annoncer les mesures décidées par le Conseil national de sécurité qui avait, lui, débuté à 9h. "Une heure plus raisonnable que la dernière fois", a reconnu la Première ministre. "La patience des citoyens n'aurait pas dû être mise à l'épreuve comme elle l'a été lors du précédent conseil de sécurité. Nous en tirons les conclusions."



Le Conseil national de sécurité a décidé:



- un élargissement de nos contacts sociaux dès le 10 mai :



A partir du 10 mai, chaque famille pourra accueillir jusqu'à 4 personnes, toujours les mêmes. Ces personnes ne pourront se rendre que dans cette famille-là. Il faudra respecter les distances de sécurité. Si une personne est malade, elle ne pourra pas se rendre chez d'autres.



A l'heure actuelle, il était possible de voir 2 personnes, toujours les mêmes, pour faire une promenade ou du sport. Cette règle reste d'application, y compris pour les plus jeunes. Une attention particulière sera demandée pour les personnes âgées et plus fragiles. "Le contrôle du respect de ces règles sera difficile", a reconnu Sophie Wilmès, qui compte sur le civisme de chacun. "Sans ce civisme, ce déconfinement ne pourra pas fonctionner."



- les magasins pourront rouvrir leurs portes le 11 mai :



Cela se fera en respectant des conditions très strictes : un seul client par 10m2 pour 30 minutes tout au plus. "On conseille aux clients de porter un masque dans les magasins", a souligné la Première ministre. Il faudra faire ses courses seul afin de ne pas que les gens se massent dans les magasins. Des exceptions seront tolérées pour les jeunes de moins de 18 ans et les personnes nécessitant un soutien : elles pourront être accompagnées d'une personne. Il est recommandé de se rendre dans des commerces proches du domicile ou du lieu de travail.



Ce qui reste fermé :



- Les métiers de contact hors soins médicaux et paramédicaux resteront fermés.



- Les marchés ne pourront pas reprendre non plus. Seuls les marchands ambulants isolés, alimentaires et non alimentaires, pourront être autorisés par les autorités locales.

- Les cafés, bars, et restaurants, resteront fermés.

Ce qui ne change pas:



- Les déplacements doivent toujours être limités.

- Le télétravail reste la norme.



- Les distances de sécurité doivent être respectées, même si on porte un masque.

- Les règles d'hygiène de base doivent être respectées : se laver les mains régulièrement, éternuer dans son coude.

Ce qui reste interdit



- Les excursions et activités touristiques restent interdites, tout comme les rassemblements.

- Les compétitions sportives, professionnelles ou non, resteront interdites jusqu'au 31 juillet prochain.







Quelles sont les futures perspectives?

S'il est possible de débuter cette phase de déconfinement lundi, c'est parce que les nouvelles hospitalisations baissent (5 fois moins qu'à la fin du mois de mars) et que le nombre de lits occupés par des personnes souffrant du Covid-19 en soins intensifs baisse aussi. Le testing et le traçage restent également des éléments importants. "En ce qui concerne le testing, la Belgique est un exemple en Europe par rapport au nombre de tests effectués par personne", a noté Sophie Wilmès. "Les Régions sont déjà opérationnelles au niveau du tracing mais doivent encore poursuivre leurs efforts."

"Nous devons maintenant nous préparer à la phase 2 qui devrait commencer le 18 mai, à condition que la situation sanitaire continue à évoluer positivement. Les Communautés et le monde de l'enseignement travaillent déjà à une reprise progressive des cours. D'ici là, nous déterminerons, avec les experts, les conditions de reprise des marchés, de réouverture des musées, des bibliothèques, des zoos, des coiffeurs, l'élargissement du nombre de personnes présentes dans les mariages et aux funérailles, la reprise des entraînements sportifs extérieurs..."

Les séjours dans les secondes résidences et les excursions d'un jour seront évoquées lors de la phase 3 et non plus lors de la phase 2.



"Si on peut avancer dans le déconfinement, c'est parce que les efforts des citoyens ont porté leurs fruits. Le retour à une forme de normalité est à portée de main", a conclu la Première ministre.