Le contexte est pour rappel délicat : alors que les contaminations effectuent un rebond remarqué depuis la rentrée, il s'agit de continuer à gérer une épidémie qui est loin d'avoir disparu tout en conservant l'adhésion de la population, lassée et un peu perdue par le manque de clarté ou de cohérence de certaines mesures actées cet été.

Il est déjà acquis, pour rappel, que la bulle de 5 est destinée à disparaître (ou plutôt à être fortement remaniée) tandis que, nous vous l'annoncions ce matin, la période de quarantaine sera plus que vraisemblablement ramenée de 14 à 7 jours.

Après le rapport remis par les experts et le Celeval, après les discussions entamées dès lundi en comité de concertation, le CNS (Conseil National de Sécurité) s'est réuni, depuis ce mercredi matin, 9h. Les nouvelles mesures (assouplissements et éventuels durcissements) décidées par nos autorités seront annoncées dans la désormais traditionnelle conférence de presse suivant le CNS, présidée par la première ministre Sophie Wilmès, à 14 heures 15 ce mercredi. Elles seront bien entendu à suivre en direct vidéo et commenté, sur notre site.